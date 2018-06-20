Дорога перекрыта в обе стороны.

В пятницу, 5 апреля, на Московском шоссе образовалась огромная пробка из-за забастовки дальнобойщиков. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, дорога перекрыта в обе стороны.

Не завидую тем кто едет в Славянку , Московское стоит во все стороны , на Софийской фура на боку, на Ленсоветовской тоже уже все стоит сообщают очевидцы

Петербуржцы отмечают, что они стоят в пробке около двух часов. На кадрах видно, что на этом участке дороги собралась приличная "змейка" из автомобилей.

Ранее мы сообщали о том, что ДТП с двумя грузовиками и автобусом собрало пробку на Мурманском шоссе

Видео:Piter.TV