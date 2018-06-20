В пятницу, 5 апреля, на Московском шоссе образовалась огромная пробка из-за забастовки дальнобойщиков. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
По словам очевидцев, дорога перекрыта в обе стороны.
Не завидую тем кто едет в Славянку , Московское стоит во все стороны , на Софийской фура на боку, на Ленсоветовской тоже уже все стоит
сообщают очевидцы
Петербуржцы отмечают, что они стоят в пробке около двух часов. На кадрах видно, что на этом участке дороги собралась приличная "змейка" из автомобилей.
Ранее мы сообщали о том, что ДТП с двумя грузовиками и автобусом собрало пробку на Мурманском шоссе
Видео:Piter.TV
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