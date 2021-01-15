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Петербург сковали 9-балльные пробки
Сегодня, 18:16
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Петербург сковали 9-балльные пробки

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Движение затруднено в нескольких районах города.

К 18:00 сегодня, 7 июля, город на Неве сковали 9-балльные пробки. Ситуацию на дорогах показал сервис "Яндекс.Карты".

Вечером встали южная и юго-восточная части Петербурга. В частности, затруднено движение на проспекте Славы и улице Народной. 

Водители, пользующиеся КАД, пишут в социальных сетях об аналогичной ситуации на этом участке. Стоят и Московское, Волхонское и Петрозаводское шоссе. 

Дольше едут автомобилисты на нескольких набережных города: Выборгской, Октябрьской, Ушаковской и Обводного канала. Затруднительно движение на юге ЗСД и Заневском, Приморском, Каменноостровском и Литейном проспектах. 

Ранее на Piter.TV: Литейный проспект от улицы Пестеля перекроют 8 и 9 июля для проведения ремонта.

Фото: Piter.TV

Теги: 9-балльные пробки, пятница пробки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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