Петербург сковали 9-балльные пробки

Движение затруднено в нескольких районах города.

К 18:00 сегодня, 7 июля, город на Неве сковали 9-балльные пробки. Ситуацию на дорогах показал сервис "Яндекс.Карты".

Вечером встали южная и юго-восточная части Петербурга. В частности, затруднено движение на проспекте Славы и улице Народной.

Водители, пользующиеся КАД, пишут в социальных сетях об аналогичной ситуации на этом участке. Стоят и Московское, Волхонское и Петрозаводское шоссе.

Дольше едут автомобилисты на нескольких набережных города: Выборгской, Октябрьской, Ушаковской и Обводного канала. Затруднительно движение на юге ЗСД и Заневском, Приморском, Каменноостровском и Литейном проспектах.

Ранее на Piter.TV: Литейный проспект от улицы Пестеля перекроют 8 и 9 июля для проведения ремонта.

Фото: Piter.TV