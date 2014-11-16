Пробки 9 баллов охватили Петербург вечером 19 декабря

Затруднения транспортного движения наблюдаются во всех районах города.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 19 декабря во всех районах Северной столицы образовались серьезные автомобильные заторы. Пробки достигли значения в 9 баллов.

"Бордовые" и "красные" зоны наблюдаются на юге и севере кольцевой автодороги, особенно же "плотно" в Центральном районе города. Также ощутимые трудности испытывают водители на дорогах Адмиралтейского и Петроградского районов.

Ранее на Piter.TV: эксперты назвали самые безопасные автомобили 2024 года по итогам краш-тестов. Девять автомобилей получили оценку Top Safety Pick, а десять моделей удостоились высшей награды Top Safety Pick+.

Фото: PxHere; Яндекс.Пробки