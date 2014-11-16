Пробки 9 баллов охватили Петербург вечером 19 декабря

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 19 декабря во всех районах Северной столицы образовались серьезные автомобильные заторы. Пробки достигли значения в 9 баллов.
"Бордовые" и "красные" зоны наблюдаются на юге и севере кольцевой автодороги, особенно же "плотно" в Центральном районе города. Также ощутимые трудности испытывают водители на дорогах Адмиралтейского и Петроградского районов.
Ранее на Piter.TV: эксперты назвали самые безопасные автомобили 2024 года по итогам краш-тестов. Девять автомобилей получили оценку Top Safety Pick, а десять моделей удостоились высшей награды Top Safety Pick+.
Фото: PxHere; Яндекс.Пробки
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