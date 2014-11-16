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Пробки 9 баллов охватили Петербург вечером 19 декабря
Сегодня, 19:00
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Пробки 9 баллов охватили Петербург вечером 19 декабря

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Затруднения транспортного движения наблюдаются во всех районах города.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 19 декабря во всех районах Северной столицы образовались серьезные автомобильные заторы. Пробки достигли значения в 9 баллов.

"Бордовые" и "красные" зоны наблюдаются на юге и севере кольцевой автодороги, особенно же "плотно" в Центральном районе города. Также ощутимые трудности испытывают водители на дорогах Адмиралтейского и Петроградского районов.

Ранее на Piter.TV: эксперты назвали самые безопасные автомобили 2024 года по итогам краш-тестов. Девять автомобилей получили оценку Top Safety Pick, а десять моделей удостоились высшей награды Top Safety Pick+.

Фото: PxHere; Яндекс.Пробки

Теги: 9-балльные пробки, пробки в петербурге
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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