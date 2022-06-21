Литейный проспект от улицы Пестеля перекроют 8 и 9 июля для проведения ремонта

В Петербурге в субботу и воскресенье, 8 и 9 июля, будет закрыто движение по Литейному проспекту. На одной из главных улиц города начинается финальный этап ремонта.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 июля, закрывается движение транспорта по Литейному проспекту от улицы Пестеля до Литейного моста. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Такие меры приняты в связи с тем, что на участке начинается финальный этап ремонта – укладка дорожного покрытия. На данный момент готовность ремонта составляет 70%. В эти выходные специалисты будут работать в усиленном режиме.

Информацию о схемах объезда и транспортных ограничениях можно узнать с помощью сервиса Государственной административно-технической инспекции.

Ранее сообщалось, что с 8 по 9 июля на мосту Александра Невского будет ограничено движение трамваев.

Фото: Piter.TV