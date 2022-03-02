С 8 по 9 июля на мосту Александра Невского будет ограничено движение трамваев

На мосту Александра Невского с 8 по 9 июля будет закрыто трамвайное движение. Такие меры связаны с проведением аварийных работ на участке. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".
Трамваи по моту перестану ездить с 22:00 8 июля, а начнут уже с утра 9 июля. Трамвай №30 проследует от станции метро "Ладожская" до станции "Новочеркасская". А трамвай №39 от трамвайного парка имени Володарского до "Новочеркасской".
Подробности можно узнать на сайте "Горэлектротранса".
Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение троллейбусов из-за "Санкт-Петербург. Экиден. 42, 195/6".
Фото: Piter.TV
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