С 8 по 9 июля на мосту Александра Невского будет ограничено движение трамваев

В Петербурге ограничат движение трамваев на мосту Александра Невского. На нем будут проводиться аварийные работы.

На мосту Александра Невского с 8 по 9 июля будет закрыто трамвайное движение. Такие меры связаны с проведением аварийных работ на участке. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Трамваи по моту перестану ездить с 22:00 8 июля, а начнут уже с утра 9 июля. Трамвай №30 проследует от станции метро "Ладожская" до станции "Новочеркасская". А трамвай №39 от трамвайного парка имени Володарского до "Новочеркасской".

Подробности можно узнать на сайте "Горэлектротранса".

Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение троллейбусов из-за "Санкт-Петербург. Экиден. 42, 195/6".

Фото: Piter.TV