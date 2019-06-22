Пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов

Большая часть автомобилистов стоит в центральной части города.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", вечером в понедельник, 25 декабря, проезжие части Петербурга сковали 9-балльные пробки.

Большая часть автомобилистов стоит в центральной части города. Затор наблюдается на Садовой, 8-й Советской улицах, Невском и Лиговском проспектах, набережных Обводного канала и реки Фонтанки. В Петроградском районе трудно проехать по Чкаловскому, Кронверкскому проспектам, Большому проспекту П. С. и набережной реки Карповки. На Васильевском острове в "бордовый" окрашены 8-я и 9-я линии В. О. и Уральская улица.

На севере Петербурга пробки отмечаются на проспекте Энгельса и Лесном проспекте, Выборгской набережной. На юге стоят 76-й и 67-й км КАДа, проспекты Маршала Жукова и Ленинский, Московское шоссе.

Ранее на Piter.TV: с 25 декабря движение по Московскому проспекту будет ограничено.

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