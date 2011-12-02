С 25 декабря движение по Московскому проспекту будет ограничено

Кроме того, ограничат и запретят проезд еще в трех районах Петербурга.

С 24, 25 и 26 декабря в четырех районах Петербурга ограничат и закроют движение транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) 22 декабря.

В частности, в Красносельском районе с 25 декабря по 4 марта 2024 года из-за работ по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по площади у железнодорожной станции "Красное Село" в Красном Селе.

С 25 по 28 декабря в Московском районе движение по Московскому проспекту будет закрыто в ночное время с 01:40 до 04:30 от Рощинской улицы до Мариинской улицы. На участке планируют монтировать пролетное строение.

Во Фрунзенском районе с 24 декабря по 1 февраля 2024-го в связи с работами по установке временных ограждений ограничат проезд по Балканской площади.

С 26 декабря по 20 марта 2024 года в Центральном районе из-за строительства газопровода закроют движение транспорта по Старорусской улице от Новгородской улицы до тупика.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в четырех районах Петербурга 18 и 19 декабря ограничат движение.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)