В четырех районах Петербурга 18 и 19 декабря ограничат движение

В эти дни специалисты будут выполнять работы по строительству газопровода.

В связи со строительством газопровода в трех районах Санкт-Петербурга будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Работы будут проводиться 18 и 19 декабря. Газопровод будут прокладывать в Выборгском, Курортном и Красносельском районах.

С 18 по 22 декабря водители не смогут проехать по улице Сергея Марго от Костромского проспекта до Удельного проспекта. Кроме того, ограничения введут в муниципальном округе Константиновское.

С 19 по 20 декабря будет заблокирован проезд по проспекту Ленина у Пролетарской улицы. В эти же дни транспорт не сможет проехать по Пролетарской улице у проспекта Ленина. С 18 по 26 декабря у дома №4 по Вокзальной улице в поселке Ушково тоже перекроют дорогу.

Также будут проводиться работы по конструированию временного ограждения и пешеходной галереи у дома №7 по Дегтярному переулку в Центральном районе. В связи с этим движение транспорта на данном участке будет ограничено с 18 декабря по 23 июля.

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Фото: Piter.tv