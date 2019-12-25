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Ремонт инфекционного отделения в больнице имени Филатова начнется в апреле
Сегодня, 8:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ремонт инфекционного отделения в больнице имени Филатова начнется в апреле

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Глава Комздрава отметил, что инфекционное отделение должны были закрыть на ремонт еще в 2020 году.

В 12-м инфекционном отделении больницы имени Филатова, часть которого вывели из эксплуатации 1 октября для проведения капремонта, продолжаются подготовительные работы. Медучреждение посетил глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что инфекционное отделение должны были закрыть на ремонт еще в 2020 году, но из-за пандемии нужно было обеспечить койками всех нуждающихся.

По словам главы Комздрава, работы начнутся в апреле 2022 и закончатся через 6-7 месяцев.

Ранее в детской больнице им. Филатова ответили за "бардак".

Фото: ВКонтакте / ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова

Теги: больница филатова, дмитрий лисовец, ремонт
Категории: Лента новостей,

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