Ремонт фонтанного комплекса на Московской площади обойдется почти в 200 миллионов

"Водоканал Санкт-Петербурга" уже объявил конкурс для подрядчиков на ремонт.

В среду 1 августа, "Водоканал Санкт-Петербурга" объвил конкурс на ремонот фонтанов на Московской площади. Копания готова потратить на проект готовы 191,2 миллиона рублей. Об этом стало известно благодаря сайту госзакупок.

Целью выполнения работ является повышение уровня благоустройства и комфортности городской среды, создание условий современного отдыха населения города, сохранение исторического облика и туристической привлекательности Петербурга, сказано в документе

В заявке отмечают, что подрядчик должен отремонтировать чаши фонтанного комплекса и технические помещения.

Заявки на участие в аукционе ринемаются до 17 августа 2018 года. Победеитель будет объвлен в конце месяца.

Ранее мы писали о том, что на Варшавской улице забил "фонтан": на участке прорвало трубу.

Фото: Википедия