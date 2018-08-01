На Варшавской улице забил "фонтан": на участке прорвало трубу

Днем 1 августа в Московском районе произошел прорыв трубы. Коммунальная авария произошла в результате проведения гидравлических испытаний конструкций. Об этом сообщает пресс-служба "Теплосети".
В ходе испытаний была обнаружено технологическое нарушение по адресу улица Варшавская, дом 69, на трубе диаметром 159 миллиметров. На данный момент место локализовано, обеспечены меры безопасности, испытания продолжаются, к ремонтным работам мы приступим по окончанию испытаний
рассказывает Дмитрий Шарунов
Очевидцы выложили в социальные сети фотографии и видео с импровизированным "фонтаном".
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб