На Варшавской улице забил "фонтан": на участке прорвало трубу

Авария произошла в рамках проведения испытаний на теплосетях района.

Днем 1 августа в Московском районе произошел прорыв трубы. Коммунальная авария произошла в результате проведения гидравлических испытаний конструкций. Об этом сообщает пресс-служба "Теплосети".

В ходе испытаний была обнаружено технологическое нарушение по адресу улица Варшавская, дом 69, на трубе диаметром 159 миллиметров. На данный момент место локализовано, обеспечены меры безопасности, испытания продолжаются, к ремонтным работам мы приступим по окончанию испытаний рассказывает Дмитрий Шарунов

Очевидцы выложили в социальные сети фотографии и видео с импровизированным "фонтаном".

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб