Ремонт фасада исторического здания на Литейном проспекте выполнен почти на 60%

Это здание 1875 года постройки является объектом культурного наследия.

В Петербурге продолжаются работы по капитальному ремонту жилых домов. В доме № 36 по Литейному проспекту идет ремонт фасада. Степень завершенности работ сейчас составляет 59%. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

Это здание 1875 года постройки является объектом культурного наследия. На данный момент дом готовят к окраске, также идет восстановление лепного декора. Большое количество декоративных элементов восстанавливается и на лицевом фасаде. Все работы проходят по согласованию с КГИОП. Также в доме завершается замена лифта, а в 2023 году запланирован ремонт кровли.

Дом имеет богатую историю. Более 20 лет здесь находился центр русской литературной жизни XIX века. Квартиру здесь снимал Николай Некрасов, там же находились редакции двух знаковых журналов: "Современник" и "Отечественные записки". В этих стенах бывали Михаил Салтыков-Щедрин, Николай Чернышевский, Лев Толстой, Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Островский.

Ранее суд обязал владельца дачи Шауба отреставрировать здание в течение 8 месяцев.

Видео: ВКонтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга