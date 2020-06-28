Суд обязал владельца дачи Шауба отреставрировать здание в течение 8 месяцев

Градозащитники опасаются, что "дача будет уничтожена, пока эти варвары будут судиться во второй инстанции, а затем уклоняться от исполнения решения. Продолжаем требовать изъятия".

В понедельник, 12 сентября, Приморский суд Петербурга удовлетворил иск КГИОП об обязании собственника дореволюционной дачи Шауба в Ольгино в течение 8 месяцев провести противоаварийные работы. Также в течение 36 месяцев полностью отреставрировать здание. Об этом рассказали в телеграм-канале "SOS СПб СНОС".

Градозащитники опасаются, что "дача будет уничтожена, пока эти варвары будут судиться во второй инстанции, а затем уклоняться от исполнения решения. Продолжаем требовать изъятия". Активисты предполагали, что процесс специально затягивали, чтобы подвергнуть дачу большему износу и чтобы в конечном итоге она рухнула из-за собственной ветхости.

Фото: citywalls

