В двух районах Ленобласти прошёл ремонт энергообъектов

Проведённые работы гарантируют надёжность поставок электроэнергии для двух тыс. жителей посёлков Ермилово и Балтийское.

Сотрудники ПАО "Россети Ленэнерго" провели ремонт двух энергетических объектов в Выборгском и Приозерском районах 47-ого региона. Об этом пишет Online47.

Так, среди отремонтированных инфраструктурных объектов числятся силовые трансформаторы на ПС 35 кВ Ермилово и кабельная линия 10 кВ в Приозерске.

Проведённые работы гарантируют надёжность поставок электроэнергии для двух тыс. жителей посёлков Ермилово и Балтийское Приморского городского поселения Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинском районе Ленобласти частично отключили свет 17 октября.

Фото: пресс-служба ПА "Россети Ленэнерго"