В Гатчинском районе Ленобласти частично отключили свет 17 октября

Причинами ограничений стало проведение плановых ремонтных работ на электросетях.

Во вторник, 17 октября, в ряде поселений Гатчинского района Ленобласти временно приостановили подачу электроэнергии. Об этом пишет пресс-служба филиала ПАО "Ленэнерго".

Причинами ограничений стало проведение плановых ремонтных работ на электросетях.

Отключение коснулось Сусанинского, Войсковицкого, Рождественского и Сяськелевского сельских поселений, а также деревни Горки Вырицкого городского поселения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти откроют участок трассы Р-23 на Псков и Минск.

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