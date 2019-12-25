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В Гатчинском районе Ленобласти частично отключили свет 17 октября
Сегодня, 10:21
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В Гатчинском районе Ленобласти частично отключили свет 17 октября

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Причинами ограничений стало проведение плановых ремонтных работ на электросетях.

Во вторник, 17 октября, в ряде поселений Гатчинского района Ленобласти временно приостановили подачу электроэнергии. Об этом пишет пресс-служба филиала ПАО "Ленэнерго".

Причинами ограничений стало проведение плановых ремонтных работ на электросетях.

Отключение коснулось Сусанинского, Войсковицкого, Рождественского и Сяськелевского сельских поселений, а также деревни Горки Вырицкого городского поселения.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти откроют участок трассы Р-23 на Псков и Минск.

Фото: Pxhere

Теги: гатчинский район, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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