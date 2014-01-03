В Ленобласти откроют участок трассы Р-23 на Псков и Минск

Во вторник, 17 октября, в Лужском районе Ленинградской области состоится торжественное открытие реконструированного участка федеральной трассы Р-23 на Псков и Минск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Данный участок был приведен в соответствие с современными требованиями безопасности и комфорта для водителей и пассажиров.
На открытии участка прибудет администрация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко.
Ранее сообщлось, что в Петербурге открылась километровая улица Струве.
Фото: администрация Ленинградской облаасти
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