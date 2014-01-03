В Ленобласти откроют участок трассы Р-23 на Псков и Минск

На торжественное открытие дороги приедет губернатор Александр Дрозденко.

Во вторник, 17 октября, в Лужском районе Ленинградской области состоится торжественное открытие реконструированного участка федеральной трассы Р-23 на Псков и Минск. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Данный участок был приведен в соответствие с современными требованиями безопасности и комфорта для водителей и пассажиров.

На открытии участка прибудет администрация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко.

Ранее сообщлось, что в Петербурге открылась километровая улица Струве.

Фото: администрация Ленинградской облаасти