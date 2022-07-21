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В Петербурге открылась километровая улица Струве
Сегодня, 13:28
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В Петербурге открылась километровая улица Струве

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Улица соединяет Пулковское шоссе с Меридианной улицей.

В ЖК "Зеленый квартал" открыли улицу Струве длиной 1 километр. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 30 сентября.

Улица соединяет Пулковское шоссе с Меридианной улицей. Дорога двухполосная с расширением до четырех полос. На ней установлены все необходимые знаки, светофоры, сделана разметка.

Кроме того, достроены и другие "космические" улицы. Речь идет об Орбитальной улице (900 метров), о Меридианной улице (500 метров) и об улице Георгия Гречко (500 метров).

Ранее на Piter.TV: в Невском районе построят новый участок Архивной улицы.

Фото: пресс-служба Setl Group

Теги: жк зеленый квартал, новая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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