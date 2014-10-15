В Невском районе построят новый участок Архивной улицы

Правительство Петербурга одобрило строительство нового участка.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства одобрил строительство нового участка Архивной улицы. Новая улица будет иметь протяженность 800 метров и протянется от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Строительство новой улицы необходимо для обеспечения полноценного развития и транспортной доступности прилегающих территорий в Невском районе города. На Архивной улице будут предусмотрены четыре полосы движения, тротуары и велосипедная дорожка. Кроме того, планируется организовать движение общественного транспорта.

Ранее сообщлось, что в ЖК у "Беговой" началось строительство освещения.

Фото: Piter.TV