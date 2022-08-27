В Выборге ремонтируют подъезд к парку Монрепо

Общая сумма, выделенная на работы, составила 73 млн рублей.

Дорожники приступили к капремонту Парковой улицы, которая служит подъездом к парку Монрепо в Выборге. Об этом пишет пресс-служба районной администрации.

Так, на трассе будет заменена замена асфальта, проведено обустройство тротуаров и установлено наружное освещение. На время работ по дороге организовано одностороннее движение. Отдельно запланирован ремонт парковки у парка. Там появятся места для 134 легковых автомобилей и пяти автобусов и места для парковки машин инвалидов.

Общая сумма, выделенная на работы, составила 73 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что 30% от месячной нормы осадков выпало за ночь в Ленобласти.

Фото: Piter.TV