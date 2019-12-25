30% от месячной нормы осадков выпало за ночь в Ленобласти

Северо-запад региона накрыли сильные дожди и ливни.

В ночь на четверг, 14 сентября, на северо-запад Ленинградской области обрушились мощные дожди и ливни. Как сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале, в тёмное время суток там выпало примерно 30% осадков от месячной нормы.



Также синоптик добавил, что к 6:00 метеостанция поселка Лесогорский (Выборгский район Ленобласти) отметила выпадение 20 мм осадков.

Ранее мы сообщили о том, что в Северной столице 14 сентября ожидается похолодание и облачность в связи с влиянием на город атмосферного фронта.

Фото: Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус