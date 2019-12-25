Петербург 14 сентября окажется в зоне холодного фронта

В четверг, 14 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Атмосферный фронт станет причиной облачной, вечером с прояснениями погоды, вызовет дожди, местами ливневого характера и существенно понизит температуру.
Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер северный 4-9 м/с, порывистый.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все