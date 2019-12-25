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Петербург 14 сентября окажется в зоне холодного фронта
Сегодня, 7:57
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Петербург 14 сентября окажется в зоне холодного фронта

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Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов.

В четверг, 14 сентября, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Атмосферный фронт станет причиной облачной, вечером с прояснениями погоды, вызовет дожди, местами ливневого характера и существенно понизит температуру.

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер северный 4-9 м/с, порывистый.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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