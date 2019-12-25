В Ленобласти 14 сентября пройдут дожди

Днём +18...+23 градуса.

В Ленинградской области в четверг, 14 сентября, будет преимущественно облачная погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью местами, преимущественно на западе региона пройдут кратковременные дожди. Днём в большинстве районов также ожидаются дожди, в отдельных районах – ливни и грозы. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе переходящий к северо-западному 6-11 м/с, в прибрежных районах днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +18...+23 градуса, на западе местами до +13. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: pxhere; МЧС