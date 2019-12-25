Дорожный ремонт на Есенина изменит маршрут троллейбуса №13

Работы продлятся с 10.00 до 19.00 в субботу, 8 августа.

Дорожный ремонт на улице Есенина в Петербурге на несколько часов изменят работу троллейбусов на маршруте №13. Как сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса", закрытие троллейбусного движения ожидается с 10.00 до 19.00 в субботу, 8 августа.

Закроется участок улицы Есенина от проспекта Луначарского до Учебного переулка. В связи с этим троллейбусы поедут от конечной "Светлановский проспект" по привычной трассе до конечной станции "Площадь Мужества".

Ранее мы писали, что на юге города завершили ремонт двух улиц.

Фото: Piter.TV