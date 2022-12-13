В 2023 году на ремонт дорог в Петербурге направят 12,2 млн рублей

Финансирование работ возросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Текущий год может стать периодом самого масштабного ремонта петербургских дорог со времён начала пандемии. Об этом заявил заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александр Богданов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Богданова, в 2023-ем финансирование работ составляет 12,2 млн рублей.

Чиновник подчеркнул, что 3 года назад на приведение дорожного полотна в порядок было выделено порядка 6-7 млн.

Ранее мы сообщили о том, что акватории Петербурга начали убирать по летнему графику.

Фото: Piter.TV