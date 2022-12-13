Акватории Петербурга начали убирать по летнему графику

В ближайшее время "Экострой" планирует очистить каналы Грибоедова, Адмиралтейский и Ново-Адмиралтейский, а также реки Смоленка, Малая Нева и Невка.

Реки и каналы Петербурга начнут убирать по летнему графику. "Экострой" уже начал очищать акватории Центрального района. До середины ноября акватории будут чистить от одного до четырех раз в месяц. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что на судоходных реках убирать будут с помощью катеров и иных плавательных средств. На других водоемах сотрудники будут работать вручную или с помощью весельных лодок. В 18 районах города отчистят от мелкого и крупного мусора планируют 344 рек и каналов.

В ближайшее время "Экострой" планирует очистить каналы Грибоедова, Адмиралтейский и Ново-Адмиралтейский, а также реки Смоленка, Малая Нева и Невка.

Ранее в Ленобласти спасатели достали провалившуюся под лёд собаку.

Фото: Piter.tv

