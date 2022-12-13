В Петербурге отремонтируют 250 км дорог за год

Из городского бюджета на эти цели готовы выделить более 12 млрд рублей.

Власти Петербурга намерены выделить 12,2 млрд рублей на ремонт дорог в 2023 году. Всего работы затронут 250 км трасс. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Отметим, что 1,2 млрд рублей из указанных средств поступит из федерального бюджета в рамках проектов "Безопасные качественные дороги" и "Содействие развитию автомобильных дорог".

Ремонт будет проведён более чем по 100 адресам.

Ранее стало известно, что в зоне платной парковки растет скорость движения машин и снижается их количество в Петербурге.

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