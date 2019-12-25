Ремонт дорог на юге Петербурга обойдется почти в 3 млрд рублей

Деньги выделят за два года.

Накануне, 19 февраля, СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" заключили контракт с ООО "СК "Орион плюс". Подрядчик будет обязан отремонтировать дороги по контракту, сообщили "Невские новости".

Стоимость контракта составила 2,993 млрд рублей. Средства будут выделены за два года, а часть дорог обновят по нацпроекту. Отмечается, что ремонт проведут по 40 адресам в 11 районах, в том числе в Кировском, Колпинском, Пушкинском, Центральном, на левом берегу Невского. Отмечается, что самым крупным объектом станет проспект Маршала Жукова от Кронштадтской улицы за проспект Ветеранов, Трамвайный проспект от проспекта Стачек до линии Балтийской ж/д, площадь Конституции на пересечении Ленинского проспекта. Адресная программа ремонта дорог опубликована на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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Фото: Piter.TV