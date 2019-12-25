В настоящее время в России нет мемориала, где были бы увековечены имена павших, награжденных посмертно званием Героя Российской Федерации.

Памятник павшим Героям России могут установить в Купчино. С такой инициативой выступил благотворительный фонд "Офицерский обком". Как сообщил портал "АиФ-Петербург", памятник может появиться в сквере Воинов-Освободителей на Загребском бульваре, на участке между Дунайским проспектом и улицей Димитрова.

Концепцию памятника основали на скульптуре по мотивам фотографии фронтового корреспондента Макса Альперта "Комбат". Изображение является одним из символов Великой Отечественной войны наравне с монументами "Родина-Мать зовет!" в Волгограде и "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке, а также Могилой Неизвестного Солдата в Москве, передает издание.

Общественники напоминают, что сейчас в России не существует мемориала, где были бы увековечены имена павших, награжденных посмертно званием Героя Российской Федерации. По данным СМИ, на 11 января 2021 года такое звание получили 485 человек. Из них 13 родились, а 17 проходили службу на территории Петербурга и Ленобласти.

В архитектурном памятнике федерального значения "Готический дом" разместится одно из подразделений культурно-досугового комплекса "Красносельский". На данный момент в здании уже начался ремонт.

Фото: officerobkom.ru