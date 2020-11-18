К новому учебному году дорожники планируют закончить ремонт нескольких магистралей Петербурга

Укладка асфальта может завершиться до 1 сентября, но только в том случае, если это позволят сделать погодные условия.

Дорожный ремонт нескольких петербургских магистралей может завершиться досрочно в случае, если это позволят сделать погодные условия. Участки, у которых есть шанс открыться до 1 сентября, перечислила пресс-служба Смольного.

Последний этап укладки асфальта сейчас проходит на Индустриальном проспекте. Планируется, что дорожники управятся с покрытием до начала учебного года, а благоустройство на трассе с одним из самых интенсивных в городе транспортных потоков будет восстановлено к 14 октября. Отмечается, что вблизи проспекта расположены филиал Всероссийской сети детских спортивных школ по художественной гимнастике и спортивной акробатике, а также школа танцев, детский бассейн и футбольные клубы ("Чемпион", "Зенит 84").

Аналогичные работы по обновлению дорожного покрытие проходят на севере города. Речь идёт о Богатырском проспекте на участке от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы. Рядом расположены Центральная районная библиотека, 3 детских сада и 2 школы.

Кроме того, транспорт уже может курсировать на недавно открытом участке Лиговского проспекта от Московского проспекта до железной дороги Витебского направления и у площади Восстания. Вблизи находятся учебный корпус Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины и Объединение подростково-молодежных клубов Центрального района.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 сентября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения.

Фото: Правительство Петербурга