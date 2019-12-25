С 1 сентября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения

Автомобилистов предупредили об изменениях в 4-х районах.

С четверга, 1 сентября, в 4-х районах Северной столицы начнут действовать новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Речь, в частности, идёт о ремонте асфальта на улице Трефолева в Кировском районе. Работы будет вестись с 1 по 6 сентября на участке от проспекта Маршала Говорова до Огородного переулка. Кроме того, до 22 сентября водители не смогут проехать по улице Потапова на участке от Ириновского проспекта до шоссе Революции в Красногвардейском районе.

До 10 сентября в Красносельском районе будет проходить реконструкция инженерных сетей на улице Лассаля (участок от Красносельского шоссе до улицы Льва Толстого в Сергиево).

Наконец, ограничения затронут Петродворцовый район: в Петергофе до 27 октября закроют для проезда улицу Аврова в связи с прокладкой инженерных сетей на участке от Никольской улицы до Михайловской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что парк на Железнодорожной улице приведут в порядок до 13 октября.

Фото: Piter.TV