Парк на Железнодорожной улице приведут в порядок до 13 октября

Там появится скейт-парк и пространство для отдыха.

В Пушкине парк, находящийся за остановкой общественного транспорта на Железнодорожной улице, приведут в порядок к середине осени. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 13 октября специалисты создадут на площадке скейт-парк и пространство для отдыха. Кроме того, появится территория для выгула собак. Там появится и уличная мебель, современное освещение, высадят кусты и цветы.

Заказчиком работ является ГКУ "Управление благоустройства и коммунального обслуживания Пушкинского района".

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Фото: Piter.tv