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Парк на Железнодорожной улице приведут в порядок до 13 октября
Сегодня, 11:52
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Парк на Железнодорожной улице приведут в порядок до 13 октября

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Там появится скейт-парк и пространство для отдыха.

В Пушкине парк, находящийся за  остановкой общественного транспорта на Железнодорожной улице, приведут в порядок к середине осени. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

До 13 октября специалисты создадут на площадке скейт-парк и пространство для отдыха. Кроме того, появится территория для выгула собак. Там появится и уличная мебель, современное освещение, высадят кусты и цветы. 

Заказчиком работ является  ГКУ "Управление благоустройства и коммунального обслуживания Пушкинского района".

Ранее на Piter.tv: В скором времени отроется музей "Морская Стрельна".

Фото: Piter.tv

Теги: благоустройство, парк на железнодорожной, пространство для отдыха, пушкин
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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