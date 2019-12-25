В Ленобласти отремонтировали почти 100 км дорог к школам и детсадам к 1 сентября

Мероприятия прошли сразу в восьми районах.

Перед 1 сентября дорожные службы Ленобласти позаботились о комфортном проезде по пути к школам, детским садам и центрам дополнительного образования. Так, в День знаний было открыто 14 обновленных участков магистралей и обновлено примерно 100 км дорожного покрытия. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Ремонт трасс заторопил Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Ломоносовский, Кингисеппский, Лужский и Приозерский районы. Самым большим по протяжённости отремонтированным участком стала дорога Романовки до Павловска длиной 17 км. Наиболее короткой оказался 4-километровый участок трассы Лужицы — Первое Мая.

Как подчеркнули в "Ленавтодоре", ролиьелям необходимо обеспечить детей светоотражающими элементами при подходе к дороге в темноте — таким образом, их будет видно с расстояния со 150 и 400 метров.

Ранее мы сообщили о том, что в Новоселье открылся новый детский сад.

Фото: Дорожный комитет Ленобласти