Ремонт автопарка правительства Ленобласти обойдется в 15 млн рублей

Будущему исполнителю нужно обслуживать 50 машин четырех марок: Genesis, Toyota, Volkswagen и Audi.

Согласно данным портала Госзакупки, для обслуживания нескольких десятков машин правительства Ленобласти потребуется внушительная сумма. Средства выделят из бюджета региона.

На данный момент проходит сбор заявок, на ремонт и обслуживание автомобилей в правительстве готовы выделить 15 миллионов рублей.

Будущему исполнителю нужно обслуживать 50 машин четырех марок: Genesis, Toyota, Volkswagen и Audi.

Правительство Ленобласти потратит более миллиона рублей на папки с Рюриком.

Фото: pixabya