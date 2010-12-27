На ремонт Выборгского шоссе планируется потратить более 575 млн рублей

Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок.

Поиском исполнителя госконтракта занимается Дирекция транспортного строительства Петербурга. Согласно условиям тендера, необходимо отремонтировать участок Выборгского шоссе от проспекта Энгельса до перекрестка с КАД.

Наибольшая цена контракта составляет более 575 миллионов рублей. За эти деньги компании-победителю торгов необходимо сделать ремонт дороги, бордюрного камня, тротуаров и дождеприемников. Кроме того, требуется нанести разметку и восстановить благоустройство после работ. Ремонт затронет 197 тысяч кв.м. дорожного полотна по проезжей части и 3,6 тысяч кв.м. тротуаров.

Отметим, что ремонт необходимо завершить к 15 ноября 2020 года. Заявки на тендер принимаются до 29 августа, торги должны состояться 4 сентября.

Ранее Piter.TV сообщал об итогах ремонта другого участка Выборгского шоссе, завершившегося в прошлом году.

Фото: Pixabay