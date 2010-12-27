  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На ремонт Выборгского шоссе планируется потратить более 575 млн рублей
Сегодня, 10:42
175
arteliseev

На ремонт Выборгского шоссе планируется потратить более 575 млн рублей

0 0

Информация о поиске подрядчика размещена на сайте госзакупок.

Поиском исполнителя госконтракта занимается Дирекция транспортного строительства Петербурга. Согласно условиям тендера, необходимо отремонтировать участок Выборгского шоссе от проспекта Энгельса до перекрестка с КАД.

Наибольшая цена контракта составляет более 575 миллионов рублей. За эти деньги компании-победителю торгов необходимо сделать ремонт дороги, бордюрного камня, тротуаров и дождеприемников. Кроме того, требуется нанести разметку и восстановить благоустройство после работ.  Ремонт затронет 197 тысяч кв.м. дорожного полотна по проезжей части и 3,6 тысяч кв.м. тротуаров. 

Отметим, что ремонт необходимо завершить к 15 ноября 2020 года. Заявки на тендер принимаются до 29 августа, торги должны состояться 4 сентября. 

Ранее Piter.TV сообщал об итогах ремонта другого участка Выборгского шоссе, завершившегося в прошлом году. 

Фото: Pixabay

Теги: выборгское шоссе, дороги, закупки, петербург, ремонт, тендер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии