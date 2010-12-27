На участке Выборгского шоссе завершился ремонт дороги

В рамках работ на участке уложены два слоя асфальта, укреплены обочины и вычищена полоса отвода.

На участке Выборгского шоссе от Черной речки до поворота на Медный завод завершился ремонт дороги. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

На трассе уложили два слоя асфальта, укрепили обочины и вычистили полосу отвода. В период ремонтных работ движение для транспорта не перекрывалось.

В настоящее время Выборгское шоссе является дублером федеральной трассы А-181 "Скандинавия". Дорога общей протяженностью 36 км связывает Петербург с Выборгским районом и Ленобластью. Ежедневно по шоссе проезжает до 40 тысяч автомобилей. В летний период здесь проходит до шести тысяч восьмитонных автопоездов.

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