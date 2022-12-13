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В Невском районе продолжается капремонт Рыбацкого моста
Сегодня, 8:04
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В Невском районе продолжается капремонт Рыбацкого моста

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На переправе готовятся провести монтаж нового пролёта

В Невском районе Северной столицы продолжаются ремонтные работы на Рыбацком мосту. Специалисты разобрали мостовое полотно, перила и тротуары, и готовятся к монтажу нового пролётного строения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Напомним, что капитальный ремонт моста начали в прошлом октябре. В процессе работ опоры переправы будут усилены, а балки для нового пролёта уже изготавливаются.

Целью работ является приведение Рыбацкого моста и подъездов к нему в нормативное состояние. Длину переправы (139,6 м) изменять не будут, однако тротуар по низовой стороне сооружения увеличится до трех метров.

Ранее мы сообщили о том, что демонтаж временных опор Биржевого моста перенесён на май из-за ледохода.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: капитальный ремонт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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