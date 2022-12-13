Демонтаж временных опор Биржевого моста перенесён на май из-за ледохода

В связи с предстоящими работами переправу разведут вне графика.

На Биржевом мосту приостановили демонтаж временных опор, предназначенных для поддержания крыльев сооружения. Работы перенесены на май в связи с активным ледоходом на Малой Неве. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

На прошлой неделе специалисты извлекли из воды 2 временных ледореза, которые состоят из семи труб длиной 27 м. Работы возобновят в последний весенний месяц, так как к этому времени большая часть льда минует рукава Невы.

В связи с предстоящими работами переправу разведут вне графика. Точное время обозначат позже.

Ранее мы сообщили о том, что с 10 апреля в Петербурге начнется судоходная навигация.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест""