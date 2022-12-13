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С 10 апреля в Петербурге начнется судоходная навигация
Сегодня, 18:47
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С 10 апреля в Петербурге начнется судоходная навигация

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С 10 апреля по 30 ноября продлится навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве.

С 10 апреля в Петербурге начнётся навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве. Об этом 9 апреля рассказали в пресс-слжубе в ГБУ "Мостотрест".

С 10 апреля по 30 ноября продлится навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве. Для переправ через Большую Невку — с 20 апреля по 15 ноября. В ночь на 10 апреля Благовещенский, Дворцовый, Володарский мосты будут разводиться по графику.

Ранее машина с двумя людьми утонула в реке под Кировском в Ленобласти. В салоне спасатели нашли тела 26-летнего мужчины и 23-летней девушки. Ещё один пассажир смог спастись.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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