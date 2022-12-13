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Машина с двумя людьми утонула в реке под Кировском в Ленобласти
Сегодня, 18:15
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Машина с двумя людьми утонула в реке под Кировском в Ленобласти

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В салоне спасатели нашли тела 26-летнего мужчины и 23-летней девушки. Ещё один пассажир смог спастись.

В Кировском районе Ленобласти погибли два человека. Об этом 9 апреля пишут "Невские новости". 

По предварительным данным, в ночь на воскресенье водитель "Нивы" пытался переехать реку Назия вброд, но машину снесло течением.

Утром автомобиль вынули из воды. В салоне спасатели нашли тела 26-летнего мужчины и 23-летней девушки. Ещё один пассажир смог спастись. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: на КАД перевернулась легковушка. По направлению от Пулковского шоссе в сторону Вантового моста образовалась пробка.

Фото: Вконтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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