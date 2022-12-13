Фото: на КАД перевернулась легковушка

По направлению от Пулковского шоссе в сторону Вантового моста образовалась пробка.

На 67-м км внешней сторона КАД в Петербурге перевернулась легковушка. Об этом 9 апреля рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

В посте сообщили, что автомобиль разогнался и перевернулся, "вроде как пока жив". Судя по кадрам, на месте работают медики и полиция. Уточняется, что по направлению от Пулковского шоссе в сторону Вантового моста образовалась пробка.

Ранее в Петербурге явка на муниципальных довыборах к 10 часам составила 1,11%.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб