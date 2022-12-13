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В Петербурге явка на муниципальных довыборах к 10 часам составила 1,11%
Сегодня, 11:55
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В Петербурге явка на муниципальных довыборах к 10 часам составила 1,11%

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По словам главы Горизбиркома, на 19 избирательных участках проголосовало к этому часу 376 человек, что составляет 1,11% от числа избирателей, включенных в списки избирателей.

В воскресенье, 9 апреля, явка на дополнительных муниципальные выборы к 10:00 часам составила 1,11%. Об этом рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам главы Горизбиркома, на 19 избирательных участках проголосовало к этому часу 376 человек, что составляет 1,11% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Ранее он заявлял, что итоговая явка ожидается в районе 10-15%. 

Ранее петербургские IT-компании намерены выйти на индийский рынок. Азиатская страна выразила интерес к российским IT-продуктам, технологиям и услугам в сфере информационной и кибербезопасности.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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