В Петербурге явка на муниципальных довыборах к 10 часам составила 1,11%

В воскресенье, 9 апреля, явка на дополнительных муниципальные выборы к 10:00 часам составила 1,11%. Об этом рассказал председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил в своем телеграм-канале.
По словам главы Горизбиркома, на 19 избирательных участках проголосовало к этому часу 376 человек, что составляет 1,11% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. Ранее он заявлял, что итоговая явка ожидается в районе 10-15%.
Ранее петербургские IT-компании намерены выйти на индийский рынок. Азиатская страна выразила интерес к российским IT-продуктам, технологиям и услугам в сфере информационной и кибербезопасности.
Фото: Piter.tv
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