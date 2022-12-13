Петербургские IT-компании намерены выйти на индийский рынок

Азиатская страна выразила интерес к российским IT-продуктам, технологиям и услугам в сфере информационной и кибербезопасности.

IT-компании из Петербурга намерены выйти на индийский рынок. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В конце марта 2023 года некоммерческим партнерством ПО "РУССОФТ" (базируется в Северной столице) и Ассоциацией разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) была проведена бизнес–миссия в азиатскую страну в рамках переориентации на рынок дружественных государств. Итогом встречи стало подписание меморандума о партнерстве РУССОФТ и ассоциации Russia India Special Interest Group (RISING). Последняя занимается продвижением российских информационных технологий в Индии.

Отметим, что Индия выразила интерес к российским IT-продуктами, технологиями и услугами в области информационной и кибербезопасности. Кроме того, страна нацелена на потребление российских продуктов и услуг в области ИИ и VR.

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