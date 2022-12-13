Доля свободных торговых площадей на Невском достигла минимума с начала пандемии

Владельцы сувенирных лавок и заведений общепита готовятся к наплыву туристов в сезон.

На Невском проспекте осталось менее 8% свободных торговых площадей, что стало рекордным показателем со времён начала пандемии. Об этом свидетельствуют цифры, приведённые аналитиками консалтинговой компании NF Group.

Резкое увеличение спроса на торговые площади связывают с тем, что владельцы сувенирных лавок и заведений общепита (в том числе, пекарен) готовятся к наплыву туристов в сезон. В этом году помимо путешественников из российских регионов прибавятся и граждане КНР.

В связи с текущей ситуацией на рынке, арендные ставки на центральной улице Петербурга возросли на 5%. Цена за 1 кв.м. на Старо-Невском проспекте не изменилась.

Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж вошёл в топ-100 лучших мировых достопримечательностей.

Фото: Piter.TV