На Ленинском проспекте завершены основные дорожные работы

Работы на участке от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев стали наиболее сложными и масштабными за прошедшее лето.

На Ленинском проспекте в Северной столице завершён ремонт 3,3 км дорожного покрытия. По данным пресс-службы КРТИ, работы стали наиболее сложными и масштабными за прошедшее лето.

Мероприятия проходили в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Дорожники устраняли колейность, а также убирали выбоины и трещины на участке от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев. Как правило, этот участок магистрали очень загружен, поэтому ему уделили особое внимание.

Основной частью работ стало обновление асфальтобетонного покрытие проезжей части и тротуаров. Дополнительно специалисты произвели замену бортового камня, отремонтировали колодцы и люки. Кроме того, для удобства маломобильных граждан были занижены бордюры и опущены съезды с тротуаров: последние фактически сравняли с проезжей частью.

Ранее строители приступили к переносу теплосетей на Южной улице.

Фото: пресс-служба КРТИ