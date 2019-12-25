Ремонт 2-ого Лаврского моста через Монастырку начался в Петербурге

Переправу откроют через год.

Специалисты приступили к ремонту 2-го Лаврского моста через реку Монастырку в центре Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Ремонт коснётся основных конструктивных элементов переправы. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга отметили, что в процессе работ будут отремонтированы опоры и пролетное строение, выполнен демонтаж нынешних конструкций переправы. Кроме того, будет выполнена замена деревоплит проезжей части, пройдёт реконструкция покрытия, тротуаров и парапетов. Наконец, в техзадание входит реконструкция исторической кирпичной кладки и известняковых плит, карнизов, перильного ограждения и фонарей. На финальном этапе запланировано восстановить подходы к сооружению.

2-ой Лаврский мост будет закрыт для транспорта и пешеходов до конца мая следующего года.

Ранее мы сообщили о том, что для ремонта Кронверкского моста нашли подрядчика.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"