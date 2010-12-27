"Король Лев" собрал 1 млрд долларов в мировом прокате

Фильм стал четвертой по счету миллиардной картиной компании Disney.

В среду, 31 июля, стало известно, что ремейк известного мультфильма "Король Лев" собрал 1 миллиард долларов за 19 дней мирового проката. Новость сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление Disney.

Ранее сообщалось, что "Король Лев" возглавил российский кинопрокат, собрав 1 млрд 58,5 млн рублей всего за 4 дня показа фильма в кинотеатрах.

Вместе с "Королем Львом" отметку в миллиард долларов перешли еще три других фильма компании: "Аладдин", "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал". Также достаточно близко к этой отметке оказалась "История игрушек 4" студии Pixar, собравшая на настоящий момент 919 млн долларов.

Как говорится в сообщении, на конец года у Disney запланировано еще две большие премьеры. Это "Замороженные 2" в ноябре и заключительная глава саги Скайуокера "Звездные войны: Восхождение Скайуокера".

Фото: imdb.com