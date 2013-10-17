Remedy выложила релизный трейлер Alan Wake 2

Студия Remedy Entertainment выложила релизный трейлер хоррора Alan Wake 2. Его представили в рамках шоу Xbox Partner Preview.
Сюжет игры расскажет про писателя Алана Уэйка, который продолжит писать судьбоносную историю в Темной обители. Разработчики Alan Wake II обещают наличие в игре новых платных и бесплатных дополнений. Игра выйдет 27 октября на ПК, PS5, Xbox Series X и S
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры The Finals от авторов Battlefield.
Видео: YouTube / Xbox
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