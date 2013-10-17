  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вчера, 10:19
291
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Remedy выложила релизный трейлер Alan Wake 2

0 0

Игра выйдет 27 октября на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

Студия Remedy Entertainment выложила релизный трейлер хоррора Alan Wake 2. Его представили в рамках шоу Xbox Partner Preview.

Сюжет игры расскажет про писателя Алана Уэйка, который продолжит писать судьбоносную историю в Темной обители. Разработчики Alan Wake II обещают наличие в игре новых платных и бесплатных дополнений. Игра выйдет 27 октября на ПК, PS5, Xbox Series X и S

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры The Finals от авторов Battlefield.

Видео: YouTube / Xbox

Теги: alan wake 2, remedy, игра, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии