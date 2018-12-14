Забытые рельсы с Гранитной улицы проложили для "Чижика". Почему же они не используются?

Piter.TV продолжает серию наблюдений за заброшенными трамвайными путями в Красногвардейском районе.

Не так давно Piter.TV рассказывал о найденных жительницей Красногвардейского района бесхозных рельсах на улице Гранитной от проспекта Шаумяна до Ладожского вокзала. Напомним: автор видео утверждала, что по этим путям еще в начале сентября должен был пойти очередной трамвай частной сети "Чижик", однако практически к концу октября рельсы все еще простаивают и начали ржаветь.

Как Piter.TV разъяснили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, дефектом или порчей слой ржавчины по всей длине забытых рельсов не является. Коррозия на металле – естественный процесс, тем более что путями долго не пользуются. Рельсы могут вернуться в подобающий вид, когда их обработают специальными зачистными машинками и, конечно, когда по ним начнут ходить трамваи.

Также нам пояснили, что хозяин у трамвайных путей все же есть: на данный момент идет процесс передачи путей на Гранитной улице комитету имущественных отношений. Процедуру завершат до конца года.

25 октября вопрос с тем же участком подняли на депутатском приеме Главы МО "Малая Охта". Как выяснилось, рельсы на Гранитной улицы не будут занимать под городские трамваи – в скором времени там планируют пустить новых "Чижиков" под номерами 59 и 63. Они будут курсировать от Ладожского вокзала до кольца "Малая Охта".

Простойка путей с августа связана с тем, что трамвайные линии пока не ввели в эксплуатацию. Также, по словам зампреда комитета по транспорту Валерия Молодца, эти пути пока не перешли в городскую казну. Когда на рельсах все-таки начнет кипеть трамвайная жизнь, пока неясно.

Piter.TV продолжит наблюдать за ситуацией.

Ранее "Чижики" обзавелись новыми остановками в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV