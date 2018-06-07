В Красногвардейском районе ржавеют забытые рельсы

Бесхозные трамвайные пути с коррозией обнаружила местная жительница.

В редакцию Piter.TV обратилась жительница Красногвардейского района со своей находкой, запечатленной на видео. Женщина обнаружила на Гранитной улице бесхозные рельсы. Трамвайная дорога отнюдь не лежала разобранная на части: цельные, вполне аккуратные и явно построенные не так давно пути были покрыты ржавчиной. Кое-где они даже покрошились.

По словам петербурженки, по этим рельсам в промежутке от проспекта Шаумяна до Ладожского вокзала вдоль улицы Гранитной в начале сентября должен был полететь очередной "Чижик", трамвай частной транспортной сети. Об этом ей сказали рабочие, закладывавшие участок еще год назад.

Piter.TV позвонил в пресс-службу самого "Чижика", где нам сказали, что указанный участок "Чижиком" не используется, однако у города есть планы отдать часть Гранитной улицы именно частному трамваю в неопределенном будущем. От городского комитета по транспорту ответ на этот счет пока ожидается.

Открытым остается вопрос, зачем в городе были сделаны хорошие рельсы, оставленные ржаветь.

Piter.TV будет следить за ситуацией.

Ранее трамваи "Чижик" начали работу по двум новым маршрутам.

Видео: Piter.TV