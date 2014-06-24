ГУП "Петербургский Метрополитен" планирует приобрести рельсы за 205,7 млн рублей

В общей сложности 1104 штуки 25-метровых рельс типа Р50.

ГУП "Петербургский Метрополитен" объявило тендер на поставку рельсов с максимальной ценой контракта в 205,7 млн рублей. На закупку обратил внимание Piter.TV.

Организация планирует закупить 1104 штуки 25-метровых рельс типа Р50. Срок поставки обозначен в 200 календарных дней. Кроме того, исполнителю контракта необходимо своими силами и за свой счет организовывать подачу и уборку четырехосных вагонов.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 октября.

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт Свердловской набережной выделят 828,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV